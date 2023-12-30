أمطار غزيرة وسحابة سوداء تجتاح مطروح.. المحافظة ترفع حالة الطوارئ

حاصرت سحابة سوداء، المدن والمناطق السكنية، على طريق مرسى مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، محملة بالسحب الكثيفة والأمطار الغزيرة، التي ضربت العديد من القرى والتجمعات السكنية، تزامنًا مع نوة عيد الميلاد، في ظل موجة الطقس السئ التي تتعرض لها المحافظة.

أماكن السحابة السوداء

وانتشرت السحابة السوداء، منذ قليل، في عدة مناطق بمحافظة مطروح، وزادت كثافتها في منطقة رأس الحكمة وفوكه وجميمة والضبعة، واتجهت إلى مرسي مطروح العاصمة من الناحية الغربية، وتتسع لتصل إلى مدينة العلمين، وفي طريقها إلى الإسكندرية.

رفع حالة الطوارئ في مرسى مطروح

وأعلنت محافظة مطروح، بتوجيهات من اللواء خالد شعيب، محافظ الإقليم، رفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السئ في المدن الساحلية، والتنسيق بين مركز السيطرة الوطني مع مجالس المدن في الحمام على حدود الإسكندرية والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم، ونشر جميع المعدات والسيارات وفرق الطوارئ للتدخل السريع حالة سقوط أمطار غزيرة وتجمع مياه الأمطار في بؤر على الطرق السريعة والدوليهة، والطرق الداخلية، والتعامل معها وجميع المستجدات بالربط مع غرف العمليات بمجالس المدن ومركز السيطرة الوطني، والتنسيق مع جميع الأجهزة، منها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية، وغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح، والرد على استفسارات جميع المواطنين، وتلقي شكاواهم والتعامل معها لحظة بلحظة، وذلك مع استمرار سوء الأحوال الجوية بنطاق المحافظة.

جدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، كانت حذرت من سقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة الشدة علي السواحل الشمالية للبلاد وعدم استقرار حاله الطقس، التي تصل إلى مناطق شمال محافظات وجه بحري، بنسبة تصل إلى 40%، ما دفع جميع أجهزة محافظة مطروح لرفع حالة الطوارئ؛ لمواجهة جميع المستجدات خلال الساعات المقبلة، لحين عودة حالة استقرار الطقس مرة أخرى.