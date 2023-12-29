حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة.. أمطار تضرب 10 محافظات وتحذيرات من الضباب

أعلنت غرف العمليات بمختلف المحافظات الطوارئ، بسبب حالة الطقس اليوم الجمعة، وذلك لاستقبال سقوط أمطار في 10 محافظات، بحسب ما رصدت الصور الأخيرة للأقمار الصناعية، إذ يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على عدة محافظات، خصوصًا بمناطق القصير وشمال مرسى علم بجبال البحر الأحمر والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الجمعة، واستعدادات غرف العمليات لاستقبال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في 10 محافظات مختلفة بنسبة حدوث تتراوح بين 20% وحتى 40%.

حالة الطقس في مصر

وبحسب غرف عمليات المحافظات، فإنّ حالة الطقس اليوم تكون معتدلة نهارًا على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصبح بارد ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتسجل درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة، في القاهرة الكبرى 22 درجة، وفي السواحل الشمالية 22 درجة، بينما تسجل في شمال الصعيد 23 درجة، فيما تسجل في جنوب الصعيد 25 درجة.

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

ورفعت غرف العمليات بالمحافظات درجة الاستعداد للقصوى، لاستقبال الأمطار، إذ أنّ الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم الجمعة في 10 مناطق متفرقة تضم سلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية، وخليج السويس، وسيناء، ومدن القناة، والقصير، ومرسى علم، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

تحذير من ظاهرة جوية

وحذرت إدارات المرور بمختلف المحافظات، في بيانات لها، قائدي المركبات والسائقين، من كثافة الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، خصوصًا في الفترة من 4 وحتى 9 صباحًا بنطاق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

الطقس في الإسكندرية

وتشهد حالة الطقس في الإسكندرية اليوم وغدًا، طقسًا مميزًا عقب انتهاء نوة عيد الميلاد، فيما حذرت غرفة العمليات بالمحافظة من كثافة الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسكندرية، مُطالبةً المسافرين بإتباع تعليمات المرور وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة تجنبًا لوقوع الحوادث.