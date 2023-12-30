حالة الطقس اليوم في مصر.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب 3 محافظات

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، استقرارًا نسبيًا، وسط توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الشدة على 3 محافظات، فيما تكثف غرف العمليات بمحافظات السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري استعداداتها لاستقبال الأمطار ورفع تراكماتها أولًا بأول، وسط تحذيرات من ظاهرة جوية خطيرة تضرب مختلف الطرق بالمحافظات خلال الصباح الباكر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، وأماكن سقوط الأمطار في المحافظات، واستعدادات غرف العمليات لاستقبالها.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وبحسب حالة الطقس اليوم بالمحافظات، من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، يتحول إلى بارد ليلًا على كل الأنحاء.

وتزداد كثافة الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على عدد من الطرق، خصوصًا القريبة من المسطحات المائية، والتي تصل لحد الضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في معظم الأحيان، فيما حذرت إدارات المرور بالمحافظات السائقين وقائدي المركبات من تجنب السفر في الصباح الباكر وإتباع تعليمات المرور في حالة القيادة أثناء الضباب.

أماكن سقوط الأمطار

وأعلنت غرف العمليات بمحافظات الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد، رفع حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط الأمطار، إذ كشف آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحبشش المنخفضة، والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

درجة الحرارة اليوم في المحافظات

وفيما يخص درجة الحرارة اليوم العظمى والصغرى كالآتي:

القاهره والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 9.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يخص حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات، فإنّه من المتوقع أن يكون كالآتي:

- الأحد 31 ديسمبر.. كثافة الشبورة المائية صباحًا على الطرق والتي تتسبب في انخفاض وحجب الرؤية الأفقية أحيانًا، إلى جانب توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

- الاثنين 1 يناير.. استمرار كثافة الشبورة المائية، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- من الثلاثاء 2 يناير وحتى الخميس 4 يناير.. تزداد كثافة الشبورة المائية على معظم الطرق، فضلًا عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.