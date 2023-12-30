وائل الدحدوح مفاجأة عمرو الليثي في ليلة رأس السنة على قناة الحياة

يحل الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ضيفًا في سهرة رأس السنة، بمداخلة عبر الهاتف، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، المذاع على قناة الحياة، غدا الأحد.

تفاصيل لقاء الدحوح مع عمرو الليثي

يتحدث الدحدوح خلال اللقاء عن أمنياته في العام الجديد والتحديات الصعبة التي يتعرض لها من خلال عمله والإصابة التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، واستشهاد زوجته وابنه وابنته.

كما يقدم الليثي في برنامجه سهرة مختلفة ومميزة ومتنوعة تضم العديد من النجوم في أكثر من مجال بمناسبة الاحتفال برأس السنة.

نجوم سهرة عمرو الليثي

ومن نجوم السهرة الفنان أحمد عز والفنانة سوسن بدر والفنانة مي كساب والفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي وابنتهما مريم والفنان أحمد أمين والمطرب أوكا والمطربة سمية درويش، كما يستضيف الإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

وعلى امتداد ثلاث ساعات يكشف عمرو الليثي عن العديد من المفاجآت والأسرار والأخبار الجديدة.