عمرو الليثي: وسائل الإعلام أمام تحدٍ كبير لنشر قيم العدل والسلام

أهدى الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي درع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في مجال الدعوة وتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي المستنير والتدريب والتثقيف.

أعرب الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي عن خالص شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي ولوزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قائلا: هذا الوزير الملهم على رأس فريق رائع أسهم في نجاح هذه الدورة وما قبلها من الدورات، فهو فريق على درجة عالية من الحرفة والدقة والمهارة والتمييز، معربا عن سعادته باستهلال هذه الدورة بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم والتي عُقدت بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فكانت إضافة مباركة لهذه الدورة.

متغيرات غير المسبوقة

وأكد الليثي: «أننا اليوم في حقبة مختلفة للمتغيرات غير المسبوقة في عالمنا، فنحن نبحر في مشهد إعلامي معلوماتي مشبع بأصوات قوية وتقنيات وسرعة فائقة، لكن يشوب هذا المشهد خطاب الكراهية وتصدير صورة مغلوطة عن دين سمح، مما تطلب الإعداد الجيد لهذه الدورة مع شركائنا في وزارة الأوقاف المصرية لمواجهة خطاب الكراهية، فلا يمكن لوسائل الإعلام أن تكون صامتة في هذا المشهد فالإعلاميون يتحملون مسئولية جسيمة، لذا يجب اتخاذ الوسائل التي تواجه هذه التحديات ومن أكثر هذه الوسائل تأثيرًا هو التدريب لنشر قيم العدل والسلام وتسليط الضوء عليها».

وفي ختام الحفل كرم وزير الأوقاف المشاركين في الدورة الخامسة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 23 إلى 28 ديسمبر 2023.