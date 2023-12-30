«إيلا» المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي تهدد يحيى السنوار.. ماذا قالت؟

وجَّهت إيلا واوية، رائد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتحدثة باسمه، وتعرف نفسها خلال فيديو نشره أفيخاي أدرعي في وقت سابق بأنها «مواطنة إسرائيلية عربية مسلمة»، رسالة عاجلة إلى يحيى السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، خلال احتفالها باقتراب أعياد الميلاد المجيدة.

ونشرت إيلا واوية مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» توجه فيه رسالة ليحيى السنوار، قائد إحدى الفصائل الفلسطينية، ولمن يتبعه، متعهدة بسيناريو آخر في الأعياد المقبلة، على حد قولها.

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