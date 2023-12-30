«المرصد الأورومتوسطي»: الاحتلال الإسرائيلي استولى على 1.3 مليون دولار من الفلسطينيين

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يترك جنوده في قطاع غزة للقيام بممارسات غير أخلاقية بحق المدنيين الفلسطينيين، وذلك خلال مداهمة منازلهم، تشمل هذه الممارسات سرقة الممتلكات وأعمال النهب.

ووثق المرصد الأورومتوسطي أيضًا سلسلة حالات، تكشف تورط جنود الاحتلال الإسرائيلي في عملية سرقات ممنهجة لأموال ومتعلقات الفلسطينيين، تشمل عمليات السرقة، مبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة كمبيوتر محمولة.

المرصد جمع شهادات تؤكد انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي

كما جمع المرصد الأورومتوسطي شهادات، تؤكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاوز عدد الاعتقالات الإنساني، ووصل الأمر إلى تخريب متعمد لممتلكات الفلسطينيين وسرقتهم، وحرق المنازل، وبناءً على تقديرات المرصد الحقوقي، فأعمال النهب والسرقة يمكن أن تتجاوز حصيلتها عشرات الملايين من الدولارات.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الشهادات التي جمعها، تتفق مع ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في منتصف ديسمبر الجاري، التي قالت فيها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استولى على مبالغ مالية تجاوزت فيمتها 5 ملايين شيكل إسرائيلي، أي ما يعادل مليون و300 ألف دولار.

المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال أعدم مسنا فلسطينيا

وقال المرصد الأورومتوسطي أيضًا، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستمر في الانتهاكات بحق المدنيين، حيث أعدم مسنًا فلسطينيًا يبلغ من العمر 65 عامًا، وذلك بإطلاق النار المباشر عليه أثناء محاولته شرح طبيعة الإعاقة التي يعاني منها أبناؤه، واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرة المسن بالكامل في منزلهم بمدينة غزة، وأكد المرصد الحقوقي أنه يواصل العمل للتحقق من مصير باقي أفراد الأسرة.