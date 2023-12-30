«شيبوب» تعلم لغة الإشارة لمساعدة ذوي الهمم على الاندماج: «دورنا نساعدهم»

موقف مع أحد الأشخاص الصم البكم، جعل محمد محمود، يفكر في طريقة يمكن من خلالها تسهيل التواصل معهم، فبدأ في تعلم لغة الإشارة ليتمكن من التفاهم والحديث مع ذوي الهمم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع، ونشر ثقافة لغة الإشارة بشكل أوسع في مصر، موقف تحول إلى دافع داخلي لديه، وبدأ تدريجيًا في تعلمها.

محمد محمود، والمعروف بـ«شيبوب مصر»، يحكي لـ«الوطن»، موقفًا غيَّر من حياته، ففي إحدى المرات، استوقفه شخص من ذوي الهمم، يعاني من الصم البكم، وبدأ يتحدث معه طالبًا أمرًا لم يفهمه: «كنت في الشارع وقابلني الموقف ده، مكنتش عارف هو محتاج إيه وكان بيبكي، ومش بيعرف يكتب، وانتهى الموقف إنه سابني ومشي لما لقى إني مش هفهمه».

تعلم لغة الإشارة

ومن خلال شخص يعرف لغة الإشارة جيدًا، استطاع السائل أن يصل إلى طريقه، لكن الموقف لم يمر مرور الكرام على «محمود»، يستكمل حديثه: «قررت إني أتعلم لغة الإشارة كويس، وبدأت فعلًا في الدخول على النت وفيديوهات اليوتيوب، وواحدة بواحدة قدرت إني أتعلمها كويس».

نشر لغة الإشارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

لم يتوقف «محمد» عند تعلم لغة الإشارة فقط، لكن قرر أيضًا نشر طريقة تعلمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مساعدة الصم البكم على الاندماج أكثر في المجتمع: «مينفعش نخلي أي حد من ذوي الهمم يحس إنه مختلف في الحياة لأن شعور إن الشخص يحس إن محدش فاهمه صعب، عشان كده قررت إني أنشر تعلم لغة الإشارة عشان نساعدهم أكتر».

ردود فعل إيجابية تلقاها بعد فيديوهات تعلم لغة الإشارة، مؤكدًا أنه سيحاول خلال الفترة المقبلة أيضًا توسيع نشاط تعلم لغة الإشارة من خلال دورات تدريبية.