طريقة التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على سيارة ذوي الهمم.. إليك التفاصيل

قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، إن وزارة التضامن الاجتماعي، حددت عددًا من الشروط التي تنظم عملية الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الهمم، موضحا أن هذه السيارات تكون معفاة من الجمارك بهدف التيسير على ذوي الهمم.

شروط وطريقة الحصول على سيارة لذوي الهمم

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم للحصول على سيارة للأشخاص ذوي الهمم يتم من خلال عدد من الخطوات البسيطة، أولها تحديد موعد للكشف الطبي عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والإسكان، وهذه الخطوة تتم من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وتحديد نوع الإعاقة التي يعاني منها المواطن، بعد ذلك يتم تحديد موعد ومكان لإجراء الكشف الطبي، وعن أهمية هذا الكشف، قائلا إنه من خلاله يتم تحديد قدرة المواطن على القيادة ومدى احتياجه لسيارة الأشخاص ذوي الهمم، ويتم توفير السيارة التي تتناسب مع قدراته وإعاقته.

ولفت إلى وجود عدد من الشروط لابد أن تنطبق على المواطن المتقدم للحصول على سيارة الأشخاص ذوي الهمم، يأتي في مقدمتها أن يكون المواطن مصري الجنسية، وأن يكون حاملا لبطاقة الخدمات المتكاملة، هذا بالإضافة إلى اجتياز المواطن للكشف الطبي، وحفاظا على حقوق ذوي الهمم، يشترط أن يتم تسجيل السيارة باسم صاحب الإعاقة، كما أنه يمنع بيع السيارة قبل مرور 5 سنوات على الحصول عليها، والشرط الأخير هو ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 سي سي.

أوراق الحصول على سيارة ذوي الهمم

أما عن الأوراق المطلوبة للتقدم بطلب سيارة ذوي الهمم، فتتلخص في الآتي:

- صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- تقديم رخصة القيادة.

- تقارير طبية تحدد نوع ونسبة الإعاقة.

- تقرير من المجلس الأعلى للإعاقة مذكور فيه نسبة الإعاقة.

- تقديم تقرير الشئون الاجتماعية، والذي يشمل قدرة المواطن المالية للإنفاق على السيارة.