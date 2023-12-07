جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للطلاب دعما لذوي الهمم

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، ورشة عمل عن «تعليم لغة الإشارة»، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان: «محو أمية لغة الإشارة»؛ برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وشهدت الورشة حضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة رحاب أحمد أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية ومسؤول ذوي الإعاقة السمعية بالكلية، وأحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط، ومصطفى علي حسن، وعبير جمال، ونشوى محمود مترجمي لغة الإشارة بكلية التربية النوعية، وحشد من العاملين وطلاب الجامعة.

اكتساب مهارات التواصل

و أشار الدكتور محمود عبد العليم؛ إلى حرص إدارة الجامعة على تبني مثل هذه الفعاليات؛ لإكساب الشباب الجامعي مهارات التواصل مع ذوي الهمم وتقديم المساعدات لهم، وذلك في إطار الاهتمام بفئات المجتمع كافة؛ سعيًا منها لتسخير الدعم الكامل والمساندة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين؛ يأتي ذلك تماشيًا مع سياسة الدولة المصرية نحو دمج ذوي الهمم بالمجتمع وتوفير الخدمات كافة لهم.

التوعية بأهمية لغة الإشارة

وأوضحت الدكتورة رحاب أحمد زكي؛ أنّ الورشة تستهدف الشباب الجامعي لنشر الوعي لديهم بأهمية تعلم لغة الإشارة؛ كونها إحدى أهم طرق التواصل بين ذوي الهمم وأفراد المجتمع، موجهةً رسالة لأبنائها الطلاب بضرورة الإفادة من تلك المبادرات وورش العمل؛ لتعلم كيفية التواصل مع ذوي الهمم بلغة الإشارة.