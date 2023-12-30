«الرياضة» تطلق البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب في بورسعيد

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني «الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية» المحطة الثالثة من البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب، والذي يحمل شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، بمركز شباب الاستاد، بمشاركة 80 شابًا من الكوادر الشبابية المميزة، وتقام فعالياته على مدار يومي السبت والأحد 30 و31 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

دور الشباب في تحقيق التنمية والإصلاح الاقتصادي

وقالت وزارة الشباب في بيان لها، اليوم، إن المحطة الثالثة للبرنامج جاءت تحت شعار «دور الشباب في دعم الاقتصاد المصري»، إذ أدارت الجلسة النقاشية الأولى الدكتورة هبة يوسف سليمان، مدير مركز التطوير المهني، ومنسق التنمية المستدامة بجامعة بورسعيد، وجاءت تحت عنوان «دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي»، وتحدثت حول: «التعريف بعلم الاقتصاد الكلي والمشاكل التي يدرسها، الأهداف الأساسية للاقتصاد الكلي، السياسات الاقتصادية الكلية، مفهوم التنمية الاقتصادية، دور الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والمالي، دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية، دور الشباب في تحقيق التنمية الاقتصادي».

التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية

وأكدت أن علم الاقتصاد الكلي يستهدف تحليل الاقتصاد ككل وفهم التفاعلات والتأثيرات بين المتغيرات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن علم الاقتصاد الكلي يدرس مجموعة من المشكلات ومنها النمو الاقتصادي؛ إذ يهتم علم الاقتصاد الكلي بفهم وتحليل عوامل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي على المدى الطويل، و(التضخم) من خلال زيادة مستوى الأسعار على مدى فترة طويلة وفهم أسباب التضخم وتأثيره على الاقتصاد والسياسات التي يمكن اتخاذها لإدارته، والبطالة ومدي تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع من خلال معدلات البطالة وأسبابها وتأثيرها على النمو الاقتصادي، و(السياسات الاقتصادية) ومدى تأثيرها على النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة وكذلك السياسات المالية والنقدية والضريبية والتجارية وغيرها، ويقدم توصيات لتحسين أداء الاقتصاد، و(التجارة الدولية) نحو الميزة التنافسية وسياسات الحماية التجارية وآثار التبادل التجاري على النمو الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد غنيم، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، خالد فوزي مدير القيادات الشبابية، أحمد فؤاد مسؤول القيادات في الوزارة، طارق سليمان، مدير إدارة التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة.