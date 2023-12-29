وزير الشباب يوجه رسالة للأندية في ختام الموسم الثاني من «كابيتانو مصر»

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن «كابيتانو مصر» أحد المشروعات القومية الشعبية، مضيفا: «بنقول للأندية تعالوا احنا كابيتانو مفتوح للجميع وعملنا عملية الانتقاء والمجال مفتوح للناس كلها».

وأسدل الستار على أحداث الموسم الثاني من برنامج اكتشاف المواهب الكروية «كابيتانو مصر» هذا الأسبوع، بإقامة المباراة النهائية بين فريقي «ثابت البطل» بقيادة سارة حسانين و«شحتة» بقيادة محمد اليماني.

وتعرض الحلقة الختامية من البرنامج الخميس، ومساء اليوم الجمعة الساعة العاشرة على قناة ON time sports، ويومي الجمعة والسبت الساعة الثامنة مساء على قناة «ON».

وأقيمت المباراة النهائية بحضور عدد من قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الشباب والرياضة وفي مقدمتهم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة.