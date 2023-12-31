دعاء الليلة الأخيرة من 2023.. اللهم اجعلها نهاية كل آلم وحزن وهم وضيق

يودع العالم بعد ساعات العام الميلادي 2023 ليستقبل العام الجديد 2024 ويحرص عدد كبير من المواطنين على توديع العام الماضي واستقبال العام الجديد بالأدعية والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باعتبارها إحدى أنواع العبادات المستحبة بين العبد وربه.

وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عن دعاء الليلة الأخيرة من العام ودعاء العام الجديد، بهدف ترديدها في الساعات المتبقية من العام الحالي 2023.

الأدعية المستحب ترديدها خلال الليلة الأخيرة من العام

وتسرد الوطن خلال السطور التالية بعض الأدعية المستحب ترديدها خلال الليلة الأخيرة من العام وأيضا أدعية مستحب ترديدها مع بداية العام الجديد، وفقا لما نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي في وقت سابق.

ومن هذه الأدعية:

- «ربي إني أسألك وأدعوك في نهاية هذه السنة أن تقبلني عندك وأن تجعلني من المتقين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر».

- مع نهاية السنة اللهم اجعلها بداية فرح ونهاية كل هم يارب استودعك أيامي القادمة فاجعلھا حاملة الخير والفرح والتوفيق يارب.

- اللهم اجعل نهاية هذه السنة خيرا، واكتب لنا أياما أجمل في السنة القادمة.

- اللهم اجعل هذه السنة سهَلْة لا عسيرة، يا كريم وفقنا وبشرنا واجعل نهاية جهدنا فرحاً.

- اللهم سنة بلا أوجاع بلا حزن بلا هموم، سنة جمّيلة تتغير فيها أقدارّنا إلى ما نتمنى.

- يا كريم يا عظيم إنَّ لي في نهاية السنة أمنيات أسألك أن تحققها لي وأن توفقنا إلى كل خير وأن تختم لي هذه السنة بالخير والرضى.

- اللهم اجعلها نهاية كل آلم وحزن وهم وضيق لنا ولكم عامي الجديد.

- اللهم اجعل السنة الجديدة نهاية أوجاعنا ونقطة بداية جميلة في حياتنا.

- اللهم لا تجعل هذه السنة ترحل إلا ونحن ساجدون، فرحةً بسماعنا خبر نهاية الأحزان والهموم.

- عامٌ مضى بخيره وشره وعامٌ جديد أَقبَل اللهم اكتب لنا الخير في كل أعوامنا.

دعاء استقبال العام الجديد

ومن الأدعية المستحب ترديدها مع بداية العام الجديد الأتي:

- يا رب في بداية هذا العام الجديد اكتب لي الخير فية وباعد عني شر أيامه اللهم اصلح حالي وقربني اليك قرب المحبوب.

- اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت، وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت، اللهم عاما جميلا بالقرب منك.

- مع بداية السنة الجديدة، اللهم سنة بلا أوجاع، بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى.