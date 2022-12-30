دعاء العام الجديد 2023.. اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها

بالتزامن مع حلول العام الميلادي الجديد، يبحث الكثيرون عن دعاء العام الجديد 2023 وأدعية العام الميلادي الجديد، ودعاء استقبال السنة الجديدة 2023، إذ يفضل الكثيرون استقبال العام الجديد بالصلاة والدعاء بصلاح الأمور والأحوال، والصلاة على النبي، ولم ترد به صيغة محددة خاصة أن دار الإفتاء أوضحت أنه يجوز تخصيصُ يوم معين في السنة بدعاء معين من أدعية الصالحين ومجرباتهم أو عبادة معينة وجرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، ما لم يعتقد أنه سنة نبوية.

دعاء العام الجديد 2023

وعن دعاء العام الجديد 2023، وأدعية العام الميلادي الجديد، ودعاء استقبال السنة الجديدة 2023، لم يرد عن الرسول «صل الله عليه وسلم»، صيغة دعاء محددة للدعاء بها في العام الجديد، ولكن رمى بعض الأئمة والعلماء إلى الاجتهاد بقول بعض الصيغ لترديدها لتكون أدعية العام الميلادي الجديد، شريطة الدعاء الإخلاص.

أدعية العام الميلادي الجديد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية بعض الأدعية التي يمكن ترديدها لتكون دعاء العام الجديد 2023، وأدعية العام الميلادي الجديد، ودعاء استقبال السنة الجديدة 2023، وهي:

ـ اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يُمنها ويُسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها، وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها، وأرغب إليك أن تحفظ عليّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عني في معادي، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ـ يا رب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، واكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى، الحمد لله رب العالمين اللهم إنك قدير، وهذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها ونعوذ بك من شرها.

ـ ربّ أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

دعاء استقبال السنة الجديدة 2023

واستكمالا للحديث عن دعاء العام الجديد 2023، وأدعية العام الميلادي الجديد، ودعاء استقبال السنة الجديدة 2023، يمكن ترديد الأدعية الأتية لتكون دعاء استقبال السنة الجديدة 2023، خاصة أنها لم يرد بها صيغة محددة، فهناك العديد من الأدعية الأخرى من المفضل أن يرددها المسلم لما تحمله من خير وبركة، وهي:

ـ اللَّهُمَّ أهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ والإيمَانِ، والسَّلامَةِ والإسْلاَمِ، والتَّوْفِيقِ لِمَا يُحبُّ ربُّنا ويَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّه.

ـ نستودعك يا الله عام مضي من عمرنا، وندعوك أن تغفر لنا تقصيرنا، وتعفو عنا سيئاتنا.

ـ اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح.