دعاء دخول العام الجديد 2024.. اللهم إني أسألك خير هذه السنة

مع بداية العام الجديد 2024، يستعد العديد من المسلمين إلى استقباله، وبداية عام جديد هي عبارة عن فرصة جديدة لتحسين علاقة العبد بربه، من خلال ترديد دعاء دخول العام الجديد، والذي يعبر عن التوجه إلى الله تعالى بطلب التوفيق والهداية والرزق.

دعاء العام الجديد 2024

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في منشور سابق عبر حسابها على فيس بوك، أنّ هناك عددا من الأدعية التي يستحب أن يرددها العبد ضمن دعاء العام الجديد 2024، ومنها على سبيل المثال:

- اللهم في بداية هذا العام نسألك من فيض رحمتك وواسع كرمك ألا تترك بيننا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا محرومًا إلا أعطيته، ولا مديونًا إلا قضيت دينه، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا مكروبًا إلا وقد فرجت عنه.

- اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك الخير كله عاجله وأجله، ونعوذ بك من شره كله عاجله وأجله، ونسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أفضل دعاء للعام الجديد 2024

واوضحت دار الإفتاء المصرية، أنّه بعيدا عن دعاء العام الجديد 2024 يجب أن يحرص العبد على استقبال العام بعبادة وطاعة الله، وأن يكون فرصة لتحسين علاقة العبد بربه وتعزيزها، أما عن دعاء العام الجديد 2024، فورد في منشور الإفتاء الأدعية التالية:

- اللهم إنّي أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه، ووعدتني عليه الثواب والغفران، فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك، يا كريم، يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللهم أنر قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن، وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين، وأن نمشي على خطاه.

- اللهم إنّي أسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركتها.