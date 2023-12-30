محلل فلسطيني: المأساة تتفاقم في غزة.. لا بارقة أمل في الوقت الحاضر

أكد المستشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، أن الأرقام المعلنة عن شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة غير دقيق وهناك أكثر من 29 ألفا و500 ما بين شهيد ومجهول الهوية ومفقود، فضلا عن أن هناك أكثر من 7500 تم دفنهم في الطرقات والمدارس من الأماكن التي ارتقوا فيها.

المتوسط اليومي لضحايا غزة هو 350 شهيدا

وأشار الخطيب، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم السبت، إلى أن المتوسط اليومي لضحايا غزة هو 350 شهيدا وليس 100 ولا 150 كما تروج الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن المأساة تتفاقم إنسانيا في غزة وسياسيا، لا بارقة أمل في الوقت الحاضر.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحديد غايتها

وتابع المحلل الفلسطيني أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تستطيع تحديد غايتها لوقف إطلاق النار وهم يريدون إخلاء قطاع غزة لتحقيق نصر مزعوم وهم أعلنوا القضاء على حماس والسلطة ومقومات الحياة الإنسانية، ولكن المشهد الحقيقي هو تهجير 2 مليون إنسان لخارج قطاع غزة، مؤكدا أن الموقف المصري يعالج الموضوع وفق الإمكانيات المتاحة.