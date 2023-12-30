مقتل وإصابة 20 جنديا يدفعه للتراجع.. ماذا يحدث لجيش الاحتلال في وسط غزة؟

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان مساء اليوم، مقتل وإصابة أكثر من 20 جندياً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب تدمير عشرات الآليات العسكرية، خلال اشتباكات في وسط قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية اشتبكوت مع قوات الاحتلال التي توغلت في حي «الشيخ رضوان» بمدينة غزة، كما أمطرت تجمعين لآليات وجنود إسرائيليين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع، بوابل من قذائف الهاون.

تدمير ناقلة جنود إسرائيلية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير ناقلة جنود إسرائيلية بشكل كامل، شمال مخيم «البريج»، وسط قطاع غزة، بقذيفة «الياسين 105»، كما فجروا دبابة من نوع «ميركافا»، بعبوة «شواظ»، إلى جانب دبابة أخرى في مخيم «البريج» وسط القطاع.

وبثت الفصائل الفلسطينية مشاهد لطائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من طراز «سكاي لارك-2»، قالت إنه تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية غرب بيت حانون.

وأكدت الفصائل استهداف 8 دبابات تابعة لجيش الاحتلال بقذائف «الياسين 105»، في حيي التفاح والدرج بمدينة غزة، ودكت تجمعات لجنود وآليات العدو شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

درس قاس لقوات الاحتلال الإسرائيلي

في هذا السياق، قال محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقى اليوم درساً قاسياً في وسط قطاع غزة، على نحو أجبره على التراجع، وعدم إحراز مزيد من التقدم على الأرض.

واعتبر «الشريف» أن هذه الخسائر، التي يتكبدها جيش الاحتلال، كانت متوقعة منذ بدء عملياته البرية داخل قطاع غزة، لأن هذه هي طبيعة حرب المدن أو حرب الشوارع، التي تتكبد فيها الجيوش النظامية خسائر كبيرة، مهما بلغت قوتها.

وحتى مساء أمس الأول، أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة إلى 502 قتيلاً، إلا أن كثيراً من التقارير الإعلامية تشير إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك، وأن عدم الإعلان عنه يكون من باب الحفاظ على الروح المعنوية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.