«القاهرة الإخبارية» تعرض بثا مباشرا لقصف جوي عنيف على قطاع غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، صوراً حية ومباشرة، مساء اليوم السبت، تظهر تعرض عدة مناطق في قطاع غزة لقصف بالطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت المشاهد ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المناطق المستهدفة، جراء القصف العنيف.

ونوهت مذيعة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن القصف المباشر يستهدف المباني السكنية، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط المزيد من الشهداء والمصابين، بسبب الحرائق التي تظهرها الصور.