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«نتنياهو» ينفي منعه لقاءات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيسي «الموساد» و«الشاباك»

كتب:

منى صلاح
09:46 م | السبت 30 ديسمبر 2023
نتنياهو

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنَّه لم يمنع لقاءات بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيسي «الموساد» و«الشاباك»، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت القناة في نبأها العاجل، أنَّ «نتنياهو» أكد في تصريحاته بمؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، أنه يجب القضاء على حماس قبل نقاش ما بعد الحرب.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنَّ جيش الاحتلال هو من سينزع سلاح حماس.

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