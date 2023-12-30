دعاء زهران: مصر لا تدخر جهدا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكدت الدكتور دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، أن المقترح المصري لوقف الحرب في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي عليها، على ثلاث مراحل، يعكس الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية منذ بداية الأزمة.

جهود مصر تجاه القضية الفلسطينية

أوضحت في بيان، أن مصر لا تدخر جهدا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها وتتعامل معها باعتبارها القضية المركزية لكل مصري.

مصر حاضرة بقوة

أشارت إلى أن مصر دائما حاضرة بقوة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقه في إقامة دولته المستقلة.

وتابعت الدكتورة دعاء زهران، بأن موقف مصر تجاه ما يحدث في غزة منذ اللحظة الأولى، واضح وحاسم، وأن الموقف المصري دائما ما يسعى إلى حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.