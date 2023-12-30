باحث بالشؤون الإسرائيلية: تقديرات أوضحت أن سوريا لن تخوض حربا دون مصر في 1973

قال الدكتورعبدالعليم محمد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إن التقديرات المعلوماتية السورية بشأن حرب 1973 أوضحت بأن سوريا لن تخوض حربا دون مصر، وبالتالي ليس هناك حرب، مشيرًا إلى أن هناك لجنة تشكَّلت من 5 أعضاء وضم إليها واحد اسمه «موشيه لانداو» يحل محله في حالة تغيبه، لأي أسباب، وهذه اللجنة برَّأت وزير الدفاع من المسؤولية في الهزيمة بحرب أكتوبر.

ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية

جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة «الوثائقية»، بعنوان «لجنة أجرانات»، وتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات» في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة في حرب أكتوبر 1973.

استمرت أعمال التحقيق في اللجنة أكثر من 140 جلسة، حيث تم استجواب أكثر من 150 شاهدا، من بينهم رؤساء الأركان والوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين، وذلك للبحث في أسباب الفشل الاستخباراتي في توقع اندلاع حرب أكتوبر، وكذلك الفشل في إدارة العمليات العسكرية ومواجهة هجوم الجيش المصري.

فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى عدد من النتائج الهامة، منها: فشل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي في توقع اندلاع حرب أكتوبر، وذلك بسبب الاعتماد المفرط على مصادر معلومات غير موثوقة، وعدم جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للحرب، وذلك بسبب النقص في المعدات والأفراد، بالإضافة إلى ضعف القيادة السياسية الإسرائيلية، وذلك بسبب الخلافات بين مختلف الرؤساء والوزراء.

وقد حظي تقرير لجنة أجرانات باهتمام كبير في إسرائيل والعالم، حيث اعتبره البعض بمثابة «وثيقة تاريخية» تكشف عن أسباب الهزيمة الإسرائيلية في حرب أكتوبر.