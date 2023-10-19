منى زكي تنشر فيديوهات توضح جرائم اسرائيل في غزة: وجع وظلم وقلة حيلة

حولّت الفنانة منى زكي حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» وبالتحديد خاصية ستوري، إلى ساحة لنقل مقاطع مصورة لأطفال غزة الذين يتألمون جراء القصف الذي يتعرض له القطاع، فضلًا عن القصف المتعمد لمستشفى الأهلي الميداني، ونتج عنه سقوط الآلاف من الشهداء والضحايا والمصابين.

وعبرّت منى زكي عن حزنها وغضبها جراء القصف الذي يتعرض له قطاع غزة على يد الاحتلال الاسرائيلي، مشيرة إلى أن ما يفعله الكيان الصهيوني يحمل كثيرًا من الظلم والقهر تجاه الشعب الفلسطيني والأطفال الأبرياء.

منى زكي بعد قصف غزة: ظلم ووجع وقلة حيلة

وكتبت منى زكي، عبر خاصية ستوري بـ«إنستجرام»، بعد قصف مستشفى في قطاع غزة قائلة: «حسبى الله ونعم الوكيل في كل خطوة تخطوها، حسبى الله ونعم الوكيل على كل روح قتلتوها بدون وجه حق، حسبى الله ونعم الوكيل على الوجع والظلم وقلة الحيلة اللي الواحد فيها».

منى زكي: اسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني بدون وجه حق

واستندت منى زكي إلى آية قرآنية للتأكيد على وعد الله الحق في الانتقام من الاحتلال الاسرائيلي والظلم الذي يقوم به وتدمير قطاع غزة وقتل الأطفال «ولا تحسبن الله غافلًا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».