رئيس لجنة ترجمة وثائق أجرانات: مصر صممت على امتلاك 5 أسراب لتفتيت الميراج قبل خوض حرب أكتوبر

قال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس لجنة ترجمة وثائق أجرانات، إن نظرية المخابرات العسكرية كانت قائمة على أن مصر لن تخوض الحرب ضد إسرائيل إلا بعد أن يصبح عندها 5 أسراب لتفتيت الميراج وتكون هذه المفتتات قادرة على تغطية الـ5 مطارات التي كانت موجودة في سيناء بذلك الوقت.

جاء ذلك خلال فيلم «لجنة أجرانات»، الذي عرضته قناة الوثائقية، وتناول ملابسات تشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية برئاسة القاضي «شمعون أجرانات» في أعقاب الهزيمة العسكرية المهينة في حرب أكتوبر 1973.

الخراب في الفكر اليهودي حدث مرتين

وأضاف أن الخراب في الفكر اليهودي حدث مرتين؛ الأولى مع السبي البابلي، والثانية مع السبي الروماني، وجرى إجلاء اليهود من أماكن سكنهم إلى الدولة الغازية، قائلا: بالتالي هو لما بيتحدث عن الخراب الثالث، يتحدث عن تدمير كامل لإسرائيل وأسر كل أفراد الشعب اليهودي وإجلائهم إلى مصر وسوريا.