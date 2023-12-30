إجراء أول عملية تغيير نصف مفصل حوض بمستشفى قلين التخصصي

نجح أطباء قسم العظام بمستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، في إجراء أول عملية تغيير نصف مفصل حوض، لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا.

تفاصيل الجراحة

البداية كانت بوصول المريض إلي المستشفى مصاب بكسر بعنق الفخذ الأيمن، وجرى حجز الحالة بقسم العظام بالمستشفى وجري عمل التحاليل والعروض اللازمة، وتم استصدار قرار علاج على نفقة الدولة، وتم تركيب نصف مفصل ثنائي القطب أسمنتي.

أجرى الجراحة الدكتور ضياء عمار، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد باز، أخصائي العظام، والدكتور محمد غيط، وطبيب التخدير الدكتور مصطفى محمود، وعدد من الأطباء وفريق التمريض.

وكيل صحة كفر الشيخ يشكر الفريق الطبي

من جانبه، قدم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر إلى جميع الأطباء وفريق التمريض والعاملين بمستشفى قلين التخصصي بقيادة الدكتور بكر عادل، مدير المستشفى، على جهودهم المبذولة في إجراء أول عملية تغيير نصف مفصل حوض بالمستشفى، متمنيًا أنّ تكون عمليات تغيير المفاصل نقلة كبيرة بقسم العظام بالمستشفى.