افتتاح عيادة طب الأورام في مستشفى قلين التخصصي بكفر الشيخ

أعلن مستشفى قلين التخصصي بمحافظة كفر الشيخ، افتتاح عيادة طب الأورام بالمستشفى، وذلك استكمالاً للجهد المبذول لتوفير جميع الخدمات الطبية، وكذا للحد من معاناة المرضى بسبب السفر.

افتتاح عيادة طب الأورام بمستشفى قلين التخصصي

وقال بيان صادر عن المستشفى، إنّه استكمالاً للجهد المبذول بمستشفى قلين التخصصي لتوفير جميع الخدمات الطبية وتوفيراً على المرضى معاناة ومشقة السفر، تم افتتاح عيادة طب الأورام بالمستشفى بالتعاقد مع الدكتور كمال أحمد، أخصائي طب الأورام، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 12 ظهراً.

افتتاح عيادتي جراحة الأورام وجراحة المسالك البولية

جدير بالذكر أنّه تم في وقت سابق افتتاح عيادة جراحة الأورام بالمستشفى بالتعاقد مع الدكتور محمد بسيوني الحسيني، استشاري جراحة الأورام بمركز أورام طنطا، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 12 ظهراً، كما تم افتتاح عيادة جراحة المسالك البولية بالمستشفى بالتعاقد مع الدكتور خالد زين العابدين، مدرس واستشاري جراحة المسالك البولية بجامعة كفر الشيخ، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع الساعة 12 ظهراً.

نقل تبعية المستشفى للمراكز الطبية المتخصصة

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، القرار رقم 1000 لسنة 2021، بنقل تبعية 15 مستشفى إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، من بينها مستشفى قلين التخصصي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، والذي تم هدمه وإعادة إنشائه في عام 2016، بتكلفة 140 مليون و912 ألف جنيه، للارتقاء بالمنظومة الصحية، ولتحسين الرعاية والخدمات المُقدمة للمرضى.

أقسام مستشفى قلين التخصصي

ويتكون مستشفى قلين بمحافظة كفر الشيخ من مبنيين، ويضم قسم الأشعة ومخازن الأدوية ومحطة الغازات والمشرحة، والدور الأول علوي عبارة عن الغسيل الكلوي، ووحدة العناية المركزة للأطفال، والدور الثاني علوي مكون من العناية المركزة، وغرف العمليات، بينما يضم المبنى الثاني قسم الطوارئ والمطبخ والمغسلة.