ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟.. 7 فوائد لن تصدقها

لا يستطيع الكثيرون الاستغناء عن فنجان القهوة اليومي، وخاصة في الصباح لبداية يوم مٌنعش وضبط المزاج، لكن البعض يتساءل ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

الدكتورة إيمان عبد الوهاب، أخصائي الجهاز الهضمي أكدت لـ«الوطن»، أن تناول القهوة يوميا يقي الجسم من مخاطر كثيرة أبرزها الوقاية من الإصابة بالسكر، وكذلك القلب، وألزهايمر، لاحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، لكن الإفراط في تناولها قد يصِيبك بالقلق والأرق.

وعن تساؤل يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟، قالت «عبد الوهاب»، إن القهوة مليئة بالعناصر الغذائية، من بينها، فيتامين ب 2، والماغنيسيوم، ومضادات الأكسدة، لذلك تقلل من خطر الوفاة بأمراض القلب.

فوائد تناول القهوة يوميا

أخصائي الجهاز الهضمي، عددت فوائد تناول القهوة يوميا، بكميات معقولة وهي كالتالي:

1- تحمي من أمراض القلب

تحتوي القهوة على حمض الكلوروجينيك، ومركَبات الفينول التي تمنع تخثر الجلطات، ما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 15%، وبخاصة إذ تناولت 3 أكواب من القهوة يوميا،

2- الوقاية من الإصابة بالضغط

وفق الطبيبة فإن تناول القهوة يوميا يقيك من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، لكن يجب الانتباه من الإفراط في تناول الكافيين.

3- الوقاية من مرض السكر

«عبد الوهاب»، أكدت أن احتساء 3 فناجين من القهوة يوميا، يخفض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث تؤثر إيجابيا في مستويات السكر واستجابة الأنسولين لاحتوائها على حمض الكلوروجينيك.

4- الوقاية من ألزهايمر

احتواء القهوة على مضادات الأكسدة، يساعِد على الوقاية من مرض ألزهايمر، حيث أن استهلاك الكافيين بانتظام يقلِل خطر الإصابة بالأمراض العصبية.

5- يعزز طاقة الجسم

تناول القهوة يوميا يعزز طاقة الجسم ويقاوم الإرهاق، ويعتبر مجدِدا لنشاط الجسم.

6- يحافظ على الغدة الدرقية

استهلاك الكافيين يحسن وظائف الغدة الدرقية، حيث يؤثر إيجابيا على ممستويات الهرمون المنبِه للدرق TSH.

7- يعزز الأداء الرياضي

تناول القهوة يوميا يعزز الأداء الرياضي، وبخاصة من يمارسون رياضة الركض أو القفز، او التمارين الرياضية الهوائية، حيث تعمل على تنشيط الجهاز العصبي المركزي.

أضرار تناول القهوة يوميا

أخصائي الجهاز الهضمي أكدت أن هناك أضرارا تحدث للجسمك عند تناول القهوة يوميا، وهي كالتالي:

- تسبب القلق

الإفراط في تناول القهوة يوميا يصيبك بالقلق واضطرابات النوم، وضعف الشهية.

- تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب عليك الانتباه.