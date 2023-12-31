بعد أمر تجهيز النووي.. قرار عاجل من زعيم كوريا الشمالية بشأن الحرب

تواصل كوريا الشمالية تهديداتها للعالم، حيث أعلنت عزمها إطلاق 3 أقمار اصطناعية إضافية للاستطلاع العسكري في 2024، بعد أيام قليلة من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون جيشه إلى تجهيز الأسلحة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن خطوة إطلاق الأقمار الصناعية تأتي في إطار توجيهات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لتعزيز قدرات الجيش ومراقبة قوات العدو، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة رئيسية وحلفائها في جنوب شرق آسيا.

الاستعداد بثلاثة أقمار صناعية

وقالت الوكالة، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، أنه بناء على تجربة إطلاق وتشغيل أول قمر اصطناعي للاستطلاع بنجاح في عام 2023، تم الإعلان عن مهمة إطلاق 3 أقمار استطلاع إضافية في 2024 لتعزيز تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بقوة.

وأطلقت كوريا الشمالية أول قمر اصطناعي للتجسس بنجاح في 21 نوفمبر الماضي، وكانت المفاجأة أنها بثت صوراً لعدة مؤسسات أمريكية منها البيت الأبيض ووزارة الدفاع «البنتاجون»، وكذلك عدة قواعد عسكرية أمريكية، إلى جانب بعض المناطق في كوريا الجنوبية حليفة واشنطن.

مخاوف من تصاعد التوترات جنوب شرق آسيا

وتثير التحركات التي تقوم بها كوريا الشمالية قلقاً كبيراً لدى كثير من دول الجوار، وكذلك دولا أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تحذيرات خبراء كثر من اندلاع بؤرة جديدة للصراع ستتداخل فيها كثير من الأطراف الإقليمية والدولية.

وكانت الصين بدورها دعت الأسبوع الماضي الدول المجاورة لها إلى التأهب والاستنفار في ظل زيادة النشاط العسكري الأمريكي في منطقة بحر الصين الجنوبي.