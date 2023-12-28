زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتجهيز «النووي»: استعدوا للحرب

قالت وسائل إعلام رسمية في دولة كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إن الزعيم كيم جونج أون، أعطى أوامر للجيش الكوري الشمالي بالاستعداد للحرب.

الاستعداد للحرب

وذكر الإعلام الكوري، أن الزعيم طالب الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بالعمل على الإسراع بالاستعداد للحرب للعمل على مواجهة صد التحرك الذي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا هذه التحركات بأنها عدوانية.

زعيم كوريا الشمالية: أسعى لمواجهة الإمبريالية

وجاء حديث الزعيم الكوري خلال اجتماع للحزب الحاكم الكوري والذي كشف فيه عن توجهات الدولة السياسية للعام الجديد والذي يعمل على مواجهة الإمبريالية، مشددا على أن عام 2024 سيكون «عاما حاسما» بالنسبة لإنجاز خطة التنمية الخمسية للبلاد.

الجهات التي تتلقى الأوامر

ولفتت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الرئيس أعطى أوامر للجهات المختصة للاستعداد للحرب، في ظل تنسيق كوري شمالي مع الصين وروسيا وسط اتهامات أمريكية لكوريا الشمالية بتسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.