رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتجهيز «النووي»: استعدوا للحرب

كتب:

عمرو حسني
04:57 ص | الخميس 28 ديسمبر 2023
رئيس كوريا الشمالية

رئيس كوريا الشمالية

قالت وسائل إعلام رسمية في دولة كوريا الشمالية، صباح اليوم الخميس، إن الزعيم كيم جونج أون، أعطى أوامر للجيش الكوري الشمالي بالاستعداد للحرب.

الاستعداد للحرب

وذكر الإعلام الكوري، أن الزعيم طالب الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بالعمل على الإسراع بالاستعداد للحرب للعمل على مواجهة صد التحرك الذي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية، واصفا هذه التحركات بأنها عدوانية.

زعيم كوريا الشمالية: أسعى لمواجهة الإمبريالية

وجاء حديث الزعيم الكوري خلال اجتماع للحزب الحاكم الكوري والذي كشف فيه عن توجهات الدولة السياسية للعام الجديد والذي يعمل على مواجهة الإمبريالية، مشددا على أن عام 2024 سيكون «عاما حاسما» بالنسبة لإنجاز خطة التنمية الخمسية للبلاد.

الجهات التي تتلقى الأوامر

ولفتت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إلى أن الرئيس أعطى أوامر للجهات المختصة للاستعداد للحرب، في ظل تنسيق كوري شمالي مع الصين وروسيا وسط اتهامات أمريكية لكوريا الشمالية بتسليح روسيا في حربها ضد أوكرانيا التي بدأت منذ نهاية فبراير 2022.

اقرأ المزيد:

زعيم كوريا الشمالية يوجه بتسريع الاستعداد للحرب ومواجهة التحركات الأمريكية

عقيد متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: واشنطن تعتبر صواريخ كوريا الشمالية تهديدا

كوريا الشمالية تثير قلق العالم.. مفاعل جديد يدخل الخدمة في بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية: سنرد بضربة نووية على أي استفزاز
بقلم عمرو حسني