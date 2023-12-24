عقيد متقاعد بسلاح الجو الأمريكي: واشنطن تعتبر صواريخ كوريا الشمالية تهديدا

قال ريموند باول، العقيد المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، إن الولايات المتحدة تعتبر وجود صواريخ لدى كوريا الشمالية يمثل تهديدا لها، وهي مستعدة عبر سيناريوهات وخطوط دفاع مضادة للصواريخ.

وأضاف باول، خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية منى شكر في برنامج «العالم شرقا» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السؤال الأهم الآن ما هو بحوزة كوريا الشمالية الآن، إنها تثق تماما في قدرتها النووية.

كوريا الشمالية هي واحدة من 9 دول لديها أسلحة نووية

ولفت إلى أن كوريا الشمالية هي واحدة من 9 دول لديها أسلحة نووية، وهذا قد يجعل دولا أخرى تعتقد أن وجود السلاح النووي مهم لحماية أمنها.

الحرب الإلكترونية مشكلة كبيرة

إلى ذلك، أكد تاي راي، الباحث في الدراسات الكورية الشمالية، أن الحرب الإلكترونية مشكلة كبيرة في كوريا الشمالية، موضحًا أنها تقوم باستغلال نفوذها من أجل اختراق جارتها الجنوبية ومنصات حكومية كورية جنوبية، وبالفعل استطاعت أن تحصل على معلومات حساسة.

كوريا الشمالية استغلت معلومات حصلت عليها

وشدد، على أن كوريا الشمالية استغلت المعلومات التي تحصل عليها عبر الحرب الإلكترونية، كما أنها تطور قدرتها من خوض هذه الحرب، لافتًا إلى أن الجيش الكوري الجنوبي يمتلك خبرة كبيرة في الحروب الإلكترونية.