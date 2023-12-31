وزير الزراعة يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. ويدعو لتحسين الأداء

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولأسرهم، ولجميع المصرين كل خير وسعادة وتقدم.

وتقدم القصير بالتهنئة للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير وسعادة ورخاء على مصر والمصريين جميعًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية في ظل القيادة السياسة الحكيمة لمصرنا العزيزة.

بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد

ودعا وزير الزراعة، قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، لبذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الأداء، والتغلب على كل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي، وتحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية تصب في رفع مستوى منظومة الأمن الغذائي.