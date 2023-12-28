وزير الزرعة يسلم 127 عقدا للمنتفعين في 3 مناطق ببورسعيد

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة عن أرضيها ويحقق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تقنين الأراضي يأتي في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمزارعين، ومنها تقنين الأراضي حتى يكون المزراع في آمان وكذلك المستثمر، ويقوم بضخ أمواله وتطوير نفسه ويستخدم الأدوات الحديثة في الزراعة.

وأضاف القصير خلال احتفالية عقود تسليم 127عقد لأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد، إنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية بالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.

تحول بورسعيد إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي

وأشار وزير الزراعة إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي، حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات،المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مجلس إدارة الهيئة بذل جهودا كبيرة واتخذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين، منها الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلا من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل إلى سبع سنوات بدلا من ثلاث سنوات، وكذلك منح كافة التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي.

تحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنة لـ13 جمعية

وأضاف الشحات أن المجلس وافق على جدولة المديونيات وتقسيطها تسهيلا لتحصيل مستحقات الدولة، كما قامت هيئة التعمير بالتعاقد مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي، ما ساهم في تسليم 126 عقدا خلال الفترة الماضية بزمام محافظة بورسعيد، إذ تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 ألف فدان، وتحرير عقود للجادين وعقود ابتدائية مؤمنه لعدد 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 ألف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.

وتابع أنه تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حاليا ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.