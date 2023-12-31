حالات تسمم بين الأسرى الفلسطينيين.. ماذا يحدث في سجن عوفر الإسرائيلي؟

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إنّ عددًا كبيرًا من أسرى سجن عوفر الإسرائيلي، تعرضوا لحالات تسمم بسبب تقديم وجبات طعام فاسدة لهم، بحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي الهيئة بعد محاولات صعبة لزيارة السجن بتاريخ يوم 28 من ديسمبر الجاري، أن الأسرى شعروا بآلام شديدة بالبطن وإسهال وقيء مباشرة بعد تناولهم الطعام، مشيرًا إلى أن إدارة السجون تتعمد منذ البدء بالحرب على قطاع غزة، ممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، من ضمنها ابقائهم بالجوع لفترات طويلة، والاكتفاء بتقديم وجبات سيئة لهم، وتقابل كل من يعترض على ذلك بالضرب المبرح و العزل.

أسرى مفرج عنهم لـ«الوطن»: تعرضنا لكافة أنواع التعذيب

وكان عدد كبير من الأسرى المفرج عنهم، تحدثوا لـ«الوطن» عن حالة سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل العدوان منذ السابع من أكتوبر، حيث قطعت الكهرباء والمياه، وتقليص عدد الوجبات في اليوم، وأيضًا تأتي إليهم غير ناضجة ولها رائحة كريهة، كما تعرضوا لكافة أنواع التعذيب والانتهاكات.