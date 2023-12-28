«منحة في قلب المحنة».. 462 أسيرا فلسطينيا يحصلون على الثانوية داخل سجون الاحتلال

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن 462 من الأسرى والمعتقلين في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي، اجتازوا بنجاح امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

أسرى في 8 معتقلات إسرائيلية نجحوا في الامتحانات

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بيان وزارة التربية والتعليم، والذي جاء فيه أن المعتقلين المجتازين للامتحان توزعوا على 8 معتقلات، وأضحت أنه بإمكان ذويهم تسلم الكشوف الخاصة بأبنائهم من مديريات التربية والتعليم التي سجلوا فيها، اعتباراً من صباح الأحد المقبل الموافق 31 ديسمبر 2023.

وعبرت الوزارة عن شكرها لهيئة شؤون الأسرى والمحررين على تعاونها في إنجاز هذا الملف، مباركة للمعتقلين اجتياز هذا الامتحان في ظرف بالغ التعقيد، يواجهون فيه تضييقات غير مسبوقة من إدارة سجون الاحتلال.

استشهاد عشرات المواطنين في غارة للاحتلال

وفي سياق آخر، استُشهد عشرات الفلسطنيين، وأصيب آخرون في قصف نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف تجمعات من المواطنين في بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت مجموعة من المواطنين عند مدخل مدينة بيت حانون، شمال قطاع غزة، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.