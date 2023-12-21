استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الضرب

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اشتباها بمقتل سجين أمني فلسطيني من سكان قلقيلية بسجن كاتزيوت بعد اعتداء الحراس عليه بالضرب، صباح اليوم الخميس في اليوم الـ 76 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وجاء الكشف عنه بعد أيام من وفاته.

الاسير الفلسطيني هو ثائر ابوعصب والذي اعتقل عام 2005 واستشهد يوم 27/11/2023 https://t.co/mFgo3Mgjex pic.twitter.com/8R79TK3Pom — مصطفى الرامي  (@MustaphaRami22) December 20, 2023

تعليق هيئة شؤون الأسرى

يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أعلنا في 19 نوفمبر الماضي، أنه تم اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وقد تم ذلك في سجن النقب الصحراوي وهو أحد السجون الإسرائيلية.