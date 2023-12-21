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استشهاد أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب الضرب

كتب:

عمرو حسني
05:49 ص | الخميس 21 ديسمبر 2023
الأسرى

الأسرى

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اشتباها بمقتل سجين أمني فلسطيني من سكان قلقيلية بسجن كاتزيوت بعد اعتداء الحراس عليه بالضرب، صباح اليوم الخميس في اليوم الـ 76 للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وجاء الكشف عنه بعد أيام من وفاته.

تعليق هيئة شؤون الأسرى

يشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أعلنا في 19 نوفمبر الماضي، أنه تم اغتيال الأسير ثائر سميح أبو عصب (38 عاماً) من محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، وقد تم ذلك في سجن النقب الصحراوي وهو أحد السجون الإسرائيلية.

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بقلم عمرو حسني