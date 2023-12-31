عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم العشرات من المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، بحماية شرطة الاحتلال، كما نفذوا جولات استفزازية في الباحات وأدوا طقوسا تلمودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

شرطة الاحتلال تمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك

وفي وقت سابق من اليوم، منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، فيما اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، استمرارا لسياية الاعتقالات التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بمحافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة، 3 فلسطينيين من مدينة نابلس وبلدة بيتا جنوبا.

واقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، مدينة أريحا، ومخيم عقبة جبر، وداهمت القوات الإسرائيلية، عدة أحياء، وقامت بإزالة الأعلام الفلسطينية عند دوار الشهداء وسط المخيم، فيما أصيب 3 فلسطينيين، بشظايا الرصاص الحي، خلال مواجهات بين الفلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر القديم شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، عقب اقتحام قوة خاصة إسرائيلية المخيم، تلاها اقتحام عدد من الآليات العسكرية، فيما اعتقل جنود الاحتلال، فلسطينيا يدعى عبد الرازق الشيخ.

استهداف قوات الاحتلال مخيم طولكرم مرتين

وأصيب فلسطينيين اثنين بينهما حالة وصفت بالخطيرة، اليوم، بشظايا صاروخ أطلقته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على مخيم طولكرم وسط مدينة طولكرم الواقعة شمال غرب الضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم طولكرم، مرتين بقصف صاروخي من طائرة مسيرة، الأولى في حارة المدارس ولم تسفر عن إصابات، تبعها قصف آخر بعد دقائق لحارة الغانم، بالتزامن مع اقتحام جنود الاحتلال مخيم نور شمس المجاور منذ أكثر من 10 ساعات متواصلة.

بدورها، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء منزل الشهيد عمار أبو حسين في مخيم الفوار جنوب الخليل تمهيدا لهدمه، عقب مداهمة داهمت مدينة الخليل، وبلدة الشيوخ شمال شرق الخليل.