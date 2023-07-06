وزير إسرائيلي سابق يتقدم عشرات المستوطنين خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، برفقة وزير سابق، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

قوات الاحتلال انتشرت في باحات المسجد لتسهيل اقتحامات المستوطنين

وأدى مستوطنون يتقدمهم الوزير السابق المتطرف «موشيه فيجلن»، طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته الشرقية، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات المسجد الأقصى لتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وعزّزت شرطة الاحتلال انتشارها داخل باحات الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية للوافدين إلى المسجد.

سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في الخليل.