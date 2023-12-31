النائب العام يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد

بعث المستشار محمد شوقي النائب العام، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وقال النائب العام، في التنهئة: «يطيب لي وجميع أعضاء النيابة العامة والعاملين بها، أن أبعث لسيادتكم بأصدق آيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، سائلين المولى عز وجل، أن يعيده عليكم وعلى الشعب المصري بالخير واليمن والبركات، محققين ما تصبون إليه من آمال وغايات، لرفعة وطننا العزيز وشعبه العظيم».