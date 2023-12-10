«الأعلى للإعلام»: تحقيق عاجل مع موقع «صحيح مصر» وإبلاغ النائب العام

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراء تحقيق فوري مع المسئولين عن موقع «صحيح مصر»، وإحالتهم إلى النائب العام، حال ثبوت المخالفة المنسوبة إليهم.

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم، عدة شكاوى بقيام هذا الموقع بنشر أخبار كاذبة وترويج الفتن بين جموع الناخبين، بقصد تشويه صورة انتخابات الرئاسة التي تجرى وفقًا لأعلى المعايير الإعلامية على المستوى الدولي، ولم يتم منع أي وسيلة إعلامية تقدمت لتغطية الانتخابات، حتى لو كانت غير مرخصة من المجلس.

شكاوى بارتكاب الموقع مخالفات تتنافى مع الأكواد الإعلامية

وذكرت الشكاوى أن هذا الموقع يقوم بارتكاب المخالفات التي تتنافى مع الأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، وكذلك المعايير الدولية والمصرية للتغطية الإعلامية للانتخابات.

وأوضح «الأعلى لتنظيم الإعلام»: حفاظًا على ما يقوم به الإعلام المصري من دور كبير في تغطية الانتخابات، فإن المجلس لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على العدالة الإعلامية والالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية.

وأهابت هيئة مكتب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عنه وعن الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدم إذاعة أو نشر أخبار كاذبة، وعدم الترويج للأخبار المجهلة.