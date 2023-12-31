5 نصائح لبداية عام جديد مليء بالتفاؤل والأمل.. «التعلم من الأخطاء السابقة»

قال اللايف كوتش سادن سعيد، إن بداية العام هي فرصة جديدة للبدء من جديد، والتخلص من الضغوطات والمشاكل التي واجهتنا في العام الماضي، وتحقيق أهدافنا وطموحاتنا.

عددا من النصائح لبداية عام جديد مليئة بالتفاؤل والأمل

وقدم اللايف كوتش في لقاء تلفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN»، عددا من النصائح لبداية عام جديد مليئة بالتفاؤل والأمل، وهي:

1- التخلص من المشاعر السلبية: بداية العام الجديد هي فرصة للتخلص من المشاعر السلبية التي تراكمت لدينا في العام الماضي، مثل الخوف والقلق والحزن، حيث يمكننا القيام بذلك من خلال ممارسة التأمل أو اليوجا أو الاستماع إلى الموسيقى أو قضاء الوقت مع الأشخاص الذين نحبهم.

2- وضع أهداف واقعية: من المهم وضع أهداف واقعية يمكننا تحقيقها، بدلاً من وضع أهداف مستحيلة أو غير قابلة للتحقيق، حيث يجب أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وذات صلة بالوقت.

3- التخطيط: يساعد التخطيط على تحقيق الأهداف، حيث يساعدنا على تحديد الخطوات اللازمة لتحقيقها، ويجب أن يكون التخطيط واقعياً ومفصلاً، ويأخذ في الاعتبار جميع التحديات المحتملة.

4- اتخاذ الإجراءات: لا يكفي مجرد وضع الأهداف والتخطيط لتحقيقها، بل يجب أن نأخذ الإجراءات اللازمة لتحقيقها ويجب أن نكون ملتزمين بأهدافنا، ونبذل قصارى جهدنا لتحقيقها.

5- التعلم من الأخطاء والعقبات حيث من الطبيعي أن نواجه أخطاء وعقبات أثناء تحقيق أهدافنا، ومن المهم أن نتعلم من هذه الأخطاء، حتى نتمكن من تجنبها في المستقبل.

التركيز على الإيجابية والتفاؤل يساعد على التخلص من الضغوطات

وأضاف اللايف كوتش أن التركيز على الإيجابية والتفاؤل يساعد على التخلص من الضغوطات والمشاكل، وتحقيق الأهداف والطموحات.

وأشار سعيد إلى أن الإيمان بأنفسنا وقدراتنا يساعد على تحقيق أهدافنا، مهما كانت صعبة أو مستحيلة.