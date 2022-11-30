«لايف كوتش»: عدم الاهتمام بالنفس يؤدي إلى الاحتراق الذاتي

قالت كريمان ماهر، لايف كوتش، إن عدم اهتمام الشخص بنفسه وبمظهره الخارجي لفترة طويلة من الزمن، يؤدي إلى حالة تسمى بـ«الاحتراق الذاتي»، تجعله يعاني من اضطرابات في النوم.

ماهر: تزيد الأعباء على الشخص وصولا لمرحلة العادة

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، وتقدمه الإعلاميتان شيرين عفت ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن أولى مراحل الاحتراق الذاتي تكمن في تركيز الشخص بكل حواسه في التفوق بعمله، يليها مرحلة زيادة التوتر نتاج المسؤولية الملقاة على عاتقه، ومن ثم تزيد الأعباء على الشخص وصولا لمرحلة الاعتياد.

مرحلة الاعتياد

واستطردت: «الشخص لما بيتحول في تلك المرحلة للاعتياد بيحس أنه مربوط في ساقية، وفي تلك الفترة الشخص بيكون محتاج علاج نفسي مدة أطول، ويحتاج لزيارة الطبيب لأن كل ما الأمر بيزيد الاحتراق بيزيد».

وأوضحت أن وصول الشخص للدرجة الخامسة، يتحول الشخص لغير قادر على القيام بوظائفه الطبيعية التي يعتاد عليها، ويهمل في التزاماته وكل ما هو مهم في حياته، مضيفة: «الشخص بيكون في المرحلة دي مهمل، مش بيكون عايز يقوم من على السرير ومش عايز يروح الشغل ولا يشتغل على نفسه».