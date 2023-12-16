كاتب صحفي: احتشاد المصريين على صناديق الاقتراع كان باعثا على التفاؤل

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، إن الحشد الذي شاهدناه من المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية كان باعثا على التفاؤل في الداخل، مشيدًا بالهيئة العامة للاستعلامات والتوجه الكبير الذي شاهدناه وإتاحة الفرصة لكل المراسلين في الانتخابات.

استشعار الخطر على الأمن القومي المصري

وتابع الكاتب الصحفي عزت إبراهيم خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن ما لُمس لدى المصريين باستشعار الخطر على الأمن القومي المصري، وهذه الرؤية تعد عكس ما تناوله الإعلامي الدولي الذي يرى أن ربما يكون موقف مصر ضد المصالح الغربية عن موضوع غزة الخاص بالتهجير القسري.

وتابع الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، أن القضية الفلسطينية تحولت إلى شيء إيجابي لأن المصريين كان لديهم وعي بمسألة خطورة الأمر على الأمن القومي المصري.