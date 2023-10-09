دور مصر في لم شمل الفصائل الفلسطينية.. دعم غير مسبوق لقضية العرب الأولى

تلعب مصر دورًا مهمًا في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، وكذلك تقديم الدعم بمختلف أنواعه للشعب الفلسطيني، وبدأت التحركات المصرية لإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية في عام 2009 واستمرت حتى الآن.

الورقة المصرية 2009

بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، إذ أعدت القاهرة خلاصة أفكارها فيما بات يُعرَف بـ«الورقة المصرية» التي طرحتها في سبتمبر 2009.

اتفاق القاهرة 2011

واجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة يوم 20 ديسمبر 2011 برعاية مصرية، لبحث آليات تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها الفصائل بالقاهرة في 4 مايو 2011 رغم قيام ثورة 25 يناير في مصر حينها.

محاولات مستمرة على الصلح بين الفصائل والتنظيمات

وتركز الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على معالجة كافة القضايا التي نجمت عن حالة الانقسام الفلسطيني، وذلك من خلال حوار شامل شاركت فيه كافة الفصائل والتنظيمات والقوى المستقلة، حيث تم تشكيل لجان رئيسية لإتمام مقتضيات المصالحة، وهي: الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتدخل فيها الفصائل غير الممثلة فيها.

اتفاق القاهرة 2017

توصلت الفصائل الفلسطينية يوم 12 أكتوبر 2017 إلى اتفاق برعاية مصرية في ختام جلسة حوار عقدت في القاهرة ويقضي الاتفاق بـ«تمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من تولي كافة المسؤوليات في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر».

وجاء الاتفاق عقب حوارات المصالحة الفلسطينية بين وفدي حماس وفتح في القاهرة، التي انطلقت يوم 10 أكتوبر 2017، وأكد متحدثون عن الحركتين أنهما عقدتا العزم على طي صفحة الانقسام، وأن وفديهما يحملان تعليمات واضحة من القيادات ببذل قصارى الجهود للتوافق وتسوية جميع القضايا الخلافية العالقة.

مؤتمر الأزهر لدعم القدس في عام 2018

وانطلقت أعمال مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، يومي17- 18 يناير 2018 بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عربية وإسلامية ودولية رفيعة، وبحضور ممثلين من 86 دولة على رأسهم الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، و أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، و مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية السعودي، والدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، والدكتور أولاف فيكس تافيت، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، والدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.

مصر تنظم مؤتمر دعم القدس في 2023

احتضنت مصر في جامعة الدول العربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤتمرا لدعم القدس في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، الأحد 12 فبراير 2023، وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في القاهرة.

مصر تستضيف الفصائل للصلح في يوليو 2023

استضافت مصر يوليو الماضي الفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في محاولة للصلح بين الفصائل الفلسطينية وتم تشكيل لجنة للصلح بين الفصائل المختلفة، كما استضافت العلمين قمة مصرية - أردنية - فلسطينية، لبحث جهود السلام، وتنسيق العمل من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وكذلك توحيد الرؤى، للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية، بعد نحو أسبوعين من احتضان المدينة اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.