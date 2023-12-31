«الصحة» تعلن جدول تطعميات الأطفال 2024.. من عمر يوم حتى 18 شهرا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، جدول تطعميات الأطفال 2024 من عمر يوم حتى 18 شهرا، حرصا منها على صحة وسلامة المواطنين، وعملا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، للنهوض بالصحة العامة، وجاء جدول التطعميات كالتالي:

- في أول 24 ساعة يحصل الطفل على كراسة التطعيمات ويحصل على طُعم «كبدي ب» وهو عبارة عن حقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن.

جدول تطعميات الأطفال 2024 من عمر يوم وحتى 18 شهرا

- عند الميلاد يحصل الطفل على الجرعة الصفرية والطُعم سايبن، ضد مرض شلل الأطفال، وهو عبارة عن نقطتين بالفم، كما يحصل الطفل على تطعيم الدرن، وهو عبارة عن حقن داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع اليسري.

- عند إتمام شهرين يحصل الطفل على جرعة أولى من الطُعم سايبن ضد شلل الأطفال بالفم، والخماسي ضد مرض الثلاثي البكتيري وهيموفيلاس إنفلونزا، وهو عبارة حقن بالعضل فى الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيمن، كما يحصل الطفل على التطعيم سولك، ضد مرض شلل الأطفال، وهو عبارة عن حقن بالعضل في الجزء الخارجي من العضلة الأمامية بالفخذ الأيسر.

جدول تطعميات الأطفال كاملا

- عند إتمام 6 أشهر يجري التطعيم ضد شلل الأطفال، والخماسي وسولك ضد شلل الأطفال، وبعد مرور 9 أشهر، التطعيم بالجرعة الرابعة ضد شلل الأطفال، نقطتين بالفم.

- عند إتمام 12 شهرا يجري التطعيم ضد شلل الأطفال مرة أخرى، نقطتان بالفم، وتطعيم «إم إم آر» ضد الحصبة والحصبة الألماني والنكاف، حقنة تحت الجلد بالذراع اليمنى.

- عند إتمام 18 شهرا يجري التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألماني والنكاف والدفتيريا والسعال الديكي.