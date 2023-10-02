«صحة الشرقية»: تطعيم الأطفال المتخلفين في المناطق النائية بالأمصال

تابع الدكتور هشام شوقي، مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تطعيم الأطفال المتخلفين عن التطعيم بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة بمدينة الصالحية الجديدة، من خلال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بالصالحية الجديدة، وبعد انتهاء الفرق من أعمال المسح الميداني للأطفال بهذه المناطق، مثل البدو الرحل، التي تأتي في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الـ99، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعم

وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في أعمال التطعيم، وجرى التأكد من انتظام سير العمل، وحفظ الطعوم وفقا لدرجات الحرارة المناسبة لها، واستفسر من المواطنين بهذه المناطق عن أي احتياجات طبية لتوفيرها لهم، ضمن خطة المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة؛ إذ يجرى المسح الميداني بالمناطق والمنازل كافة، لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم حتى 5 سنوات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، سيجرى مد المبادرة الرئاسية 100 يوم أخرى، نظرا للاقبال المتزايد من المواطنين، للحصول على الخدمات الطبية، ضمن فعاليات المبادرة، التي يجرى من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة «100 مليون صحة»، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات الصحية كافة، من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية للأطفال، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

نسعى للتوسع في تقديم خدمات المبادرات الصحية

وأضاف «مسعود» أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها، خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار محمود عبدالفتاح، مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.