مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة 2023.. تبدأ من الثامنة صباحا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مواعيد تطعيم الأطفال داخل المكاتب والوحدات الصحية، موضحة أنها تجرى على مدار الأسبوع ماعدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

مواعيد تطعيم الأطفال في مكاتب الصحة بالأيام

وأضافت الوزارة أن هناك أكثر من 5 آلاف وحدة صحية على مستوى المحافظات، وجميع التطعميات الروتينية موجودة ولا يوجد بها نقص، وكل طفل محدد له تطعميات وفقا للجدول الخاص بالتطعميات، وعلى أولياء الأمور ضرورة الاهتمام بتطعيم الأطفال في مواعيدها المحددة.

الأعراض الجانبية للتطعيم الخاص بالأطفال

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه في حال تخلف الطفل عن الحصول على التطعميات في المواعيد المحددة، لا بد من التواصل مع الوحدة الصحية التابعة له، أو مع الخط الساخن لوزارة الصحة لتحديد موعد آخر للحصول على التطعميات، مؤكدة أن التطعميات دورها فعال في مواجهة الأمراض المعدية وغير المعدية، وتعزيز الجهاز المناعي لجسم الطفل.

وكشفت عن الأعراض الجانبية التي تظهر على الأطفال بعد الحصول على التطعميات، موضحة أن التطعميات تشمل ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العظام وورم، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين، ولا تحتاج إلى طبيب لزيارته يومين من الراحة فقط.