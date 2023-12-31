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كيف أسقطت حرب غزة الأقنعة الزائفة؟.. تقرير يكشف ازدواجية المعايير (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
02:32 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
أطفال غزة

أطفال غزة

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حرب غزة تسقط كل الأقنعة الزائفة في عالم عنوانه ازدواجية المعايير»، أوضحت خلاله أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي كشف همجية وعنصرية الاحتلال الذي اغتصب أرضا وسرق كل الحقوق من أصحابها.

مشاهد اغتيال براءة الأطفال

وأضاف التقرير أن غزة أسقطت كل الأقنعة الزائفة التي ارتداها الغرب على ضفتي الأطلسي، حين ادعى أنه نصير لحقوق الإنسان مدافع عن المرأة، وداعم لحرية الرأي ومحافظ على حقوق الطفل.

وأشار إلى أن دعاوى الغرب ثبت زيفها أمام مشاهد اغتيال براءة الأطفال وقتل الصحفيين، وانتهاك حرمات المقدسات وقتل كل مقومات الحيا،ة وهي المشاهد التي استساغها القادة الغربيونوأوجدواو لإسرائيل المبرر في الدفاع عن نفسها.

وتابع: «حين قال الأمين العام للأمم المتحدة كلمة حق في قضية غزة كِيلت له الاتهامات وتخوف كثيرون من فقدانه منصبه، بل وصلت المخاوف من أنه قد يفقد حياته».

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بقلم نرمين عفيفي