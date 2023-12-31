حملة مكبرة لرفع الإعلانات العشوائية من شوارع بني مزار بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات، وذلك وفقاً للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات، حرصا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

إزالة 25 إعلانا غير مرخص

من جانبه، قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة وغير المرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 25 إعلانا غير مرخص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكداً أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.