لمستخدمي العدادات القديمة.. طباعة فواتير استهلاك الكهرباء يناير 2024

انتهت شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية، اليوم، من طباعة نحو 28 مليونا و150 ألف إيصال استهلاك الكهرباء، عن شهر يناير 2024، بعد الانتهاء من إجراء المراجعات اللازمة لفواتير الاستهلاك، لإصدار فاتورة دون أخطاء، ومعبرة عن الاستهلاك الحقيقي للمشتركين من مستخدمي العدادات التقليدية والقديمة.

تقسيط المديونيات على 12 أو 24 شهرًا بدون فوائد

وكشفت الشركة القابضة للكهرباء عبر الصفحة الرسمية على «فيس بوك» الخطوات التي يمكن من خلالها تقسيط المديونيات على 12 أو 24 شهرًا، بدون فوائد، لافتًة إلى تقديم جميع الفروع التابعة لشركات التوزيع جميع التيسيرات والتسهيلات على المواطنين خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين» الذين تتراكم عليهم فواتير استهلاك الكهرباء.

الأوراق والمستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، الأوراق والمستندات المطلوبة والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لجدولة أو تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء بجميع فروع شركات التوزيع، كالتالي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية من الشركة وملء البيانات الموجوده به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

- دفع 30% من قيمة المديونية مقدما كحد أدنى.