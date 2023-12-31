هيئة الدواء توضح الفئات الأكثر عرضة لالتهاب الأذن الوسطى

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرا مقتضبا عن التهاب الأذن الوسطى، وقالت هيئة الدواء إن التهاب الأذن الوسطى عبارة عن عدوى تُصيب الأذن الوسطى، وهي المساحة المملوءة بالهواء التي تقع خلف طبلة الأذن، وتحتوي على عظام الأذن الاهتزازية الصغيرة.

الفئات الأكثر عرضة بالتهاب الأذن الوسطى

وحددت هيئة الدواء، الفئات الأكثر عرضة بالالتهاب الأذن الوسطى، وقالت إنّ الأطفال أكثر عرضة للإصابة بعدوى الأذن الوسطى عن البالغين؛ لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية، ونظراً لأن مناعتهم أقل من مناعة البالغين.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي الخاص بالتعريف بالممارسات الجيدة للتصنيع للعمال والفنيين ( المستوى الأساسي)، والذى يهدف إلى شرح اشتراطات التصنيع الجيد، وكذلك نظام الجودة داخل مصانع المستحضرات الصيدلية؛ طبقا لأحدث المراجع العالمية والخبرة العلمية والعملية.

وتابعت هيئة الدواء أنه من المقرر بدء انعقاد البرنامج التدريبي يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024 ولمدة 4 أيام بمقر هيئة الدواء المصرية بالهرم، مشيرة إلى أن البرنامج يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.