سوسن بدر: انبهرت بالمسلات الفرعونية وصورت في المركب رغم مشكلة في الأذن الوسطى

كشفت الفنانة سوسن بدر عن أكثر ملكة تأثرت بها أثناء تقديمها لسلسلة أفلام وثائقية عن مصر القديمة، مشيرة إلى أنها الملكة تي أم أخناتون.

شعرت بمسؤولية كبيرة عند حديثها عن الحضارة المصرية

وأعربت سوسن بدر خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» عن انبهارها بالمسلات الفرعونية وفكرتها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بغاية الفخر والسعادة لأنها تنتمي لهذه الحضارة المصرية أنها شعرت بمسؤولية كبيرة عند حديثها عن الحضارة المصرية.

وأشارت سوسن بدر إلى أنها كانت خائفة جدًا عند المشاركة في هذه الأعمال الوثائقية، خاصة عند نطق أسماء الملوك الفراعنة، لافتة إلى أن المخرج محمود رشاد كان يوقفها أثناء التصوير لتصحيح بعض الأسماء.

أدت هذا المشهد رغم معاناتها من مشكلة الأذن الوسطى

وكشفت سوسن بدر عن أصعب المشاهد التي واجهتها، مشيرة إلى أنها صوَّرت مشهدا داخل أحد المراكب، لافتة إلى أنها تعاني من مشكلة في الأذن الوسطى وأدت هذا المشهد رغم معاناتها من مشكلة الأذن الوسطى، معتبرة أنه أصعب مشهد صورته في حياتها الفنية بالكامل.

وأشارت إلى أنها اختارت الصعود لجبل لـ300 درجة سلم، مؤكدة أنها فعلت ذلك عندًا في المخرج الذي عرض عليها أكثر من وسيلة مواصلات لصعود الجبل ولكن هاتفها في الرابعة فجرًا.